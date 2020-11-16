Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 47 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 9-15 Kasım arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında, 20 kilo 939 gram eroin, 18,47 gram metamfetamin, 9,42 gram esrar, 28 adet sentetik ecza maddesi, 940 lira para, bin 479 paket kaçak sigara, 500 adet puro, 290 adet cep telefonu aksesuarı, 3 kilo 85 gram kaçak tütün ve 2 adet kaçak cep telefonu telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 47 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK