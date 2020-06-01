Son Dakika: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Mayıs tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 460 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 193 kaçak cep telefonu, 39 şişe kaçak alkol, 4,14 gram esrar, 56,28 gram eroin, 20,35 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza maddesi ve 1658 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.