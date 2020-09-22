Son Dakika: Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 5 tutuklama - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftada, il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 1,93 gram sentetik uyuşturucu, 5,59 gram esrar, 5 gram eroin, gümrük kaçağı 2 bin paket sigara, 180 paket elektronik sigara tütünü ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.