Üye Girişi
Son dakika... Şırnak'ta karda mahsur kalan 150 kişiyi jandarma ve güvenlik korucuları kurtardı - Son Dakika

Son dakika... Şırnak'ta karda mahsur kalan 150 kişiyi jandarma ve güvenlik korucuları kurtardı

21.01.2022 14:02
Son dakika... Şırnak'ta karda mahsur kalan 150 kişiyi jandarma ve güvenlik korucuları kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Güçlükonak'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar jandarma ve güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.

Güçlükonak'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar jandarma ve güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Otomobillerle seyir halinde olan, aralarında çocukların da bulunduğu 150 kişi kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Durumun jandarma ve güvenlik korucularına bildirilmesi sonucu bölgeye ekipler sevk edildi.

Mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı.

Vatandaşlar kendilerine yardım eden ve kumanya ikram eden görevlilere teşekkür etti.

YORUMLAR
500

Güçlükonak, Jandarma, Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Şırnak'ta karda mahsur kalan 150 kişiyi jandarma ve güvenlik korucuları kurtardı - Son Dakika


HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Covid-19'a yakalandı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Covid-19'a yakalandı         
15:44
Milyonların merak ettiği haber! İşte EYT için masadaki 5 formül! Milyonların merak ettiği haber! İşte EYT için masadaki 5 formül!         
15:39
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar         
15:03
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak         
12:07
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:44 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Covid-19'a yakalandı
15:40 Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı
15:38 Milyonların merak ettiği haber! İşte EYT için masadaki 5 formül!
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
15:09 Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı
14:39 Hemşire Ömür'ü öldüren saldırgan 2009'da eniştesini vurmuş, 10 yıl hapis yatmış
14:38 Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur
14:34 Burak Elmas'tan gündem olacak itiraf! Fatih Terim'le ayrılık konuşmasını nasıl yaptığını anlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 15:54:03. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Şırnak'ta karda mahsur kalan 150 kişiyi jandarma ve güvenlik korucuları kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement