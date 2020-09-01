Son dakika... Şırnak'ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı (2)
Son dakika haberlerine göre VALİLİK: HAKLARINDA KASTEN YARALAMA NEDENİYLE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDIŞırnak'ta, yol kontrol noktasında görevli polis memuru A.U.T. ve bekçi B.B.
VALİLİK: HAKLARINDA KASTEN YARALAMA NEDENİYLE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Şırnak'ta, yol kontrol noktasında görevli polis memuru A.U.T. ve bekçi B.B.'nin kavgasına ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, her iki isim hakkında idari soruşturmanın yanı sıra haklarında kasten yaralanma nedeniyle adli işlemin başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta olan iki personel arasında yaşanan kavga konusu ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında yapılan birtakım paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. 30 Ağustos 2020 Pazar günü saat 19.30 sıralarında il merkezi sanayi kontrol noktasında görevli Polis Memuru A.U.T. ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi B.B. birlikte görev yaptıkları peronda, aralarında sözlü olarak başlayan tartışma yumruklaşmaya dönüşmüş, kontrol noktasındaki diğer çalışanların araya girmesiyle kavga son bulmuş olup; bahse konu olay üzerine her iki personel 30.08.2020 tarihinde görevlerinden uzaklaştırılarak idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile haklarında kasten yaralama nedeniyle adli işlem ihdas edilmiştir" denildi.
Şırnak, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:34 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Şırnak'ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı (2) - Son Dakika
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