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Son Dakika | Şırnak'ta otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Son Dakika | Şırnak'ta otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

21.02.2022 13:31
Son Dakika | Şırnak'ta otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan geldiği belirlenen otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta dedektör köpek "Stark" ile arama yapan ekipler, motor bölümüne gizlenmiş 650 gram metamfetamin buldu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Metamfetamin, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şırnak'ta otomobilin motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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