Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 21 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 9-15 Kasım 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar, serbest bırakıldı.
(Melih Yiğit/İHA)
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika