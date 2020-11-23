Son dakika! Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden biri tutuklandı
23.11.2020 12:15
Gelen son dakika haberlerine göre Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 16-22 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise ilgili ilin birimine teslim edildi. 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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