Son dakika: ŞIRNAK'TA POLİSİNDEN 'ANNELER GÜNÜ' KUTLAMASI - Son Dakika
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Son dakika: ŞIRNAK'TA POLİSİNDEN 'ANNELER GÜNÜ' KUTLAMASI

08.05.2022 18:57

Gelen son dakika haberine göre ŞIRNAK Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan kadınların 'Anneler Günü'nü kutladı.

ŞIRNAK Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan kadınların 'Anneler Günü'nü kutladı. Hem annelere hem çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Şırnak'ta çeşitli nedenlerle eşlerini kaybetmiş ve çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan kadınların 'Anneler Günü'nü kutladı. Anneleri evlerinde ziyaret eden ekipler hem onlara hem de çocuklarına çeşitli hediyeler verdi. 3 yıl önce eşini beyin tümöründen kaybeden Emine Dervişoğlu, "Hem anneyim hem babayım. O yüzden çok zor bir durum anne olmak ama yine de biz kadın olarak her zaman ayaktayız. Ayakta duracağız. Polis ekiplerimize çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Beni ve çocuklarımı yalnız bırakmadıkları için. Çocuklarıma hediyeler getirdikleri için onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Son dakika: ŞIRNAK'TA POLİSİNDEN 'ANNELER GÜNÜ' KUTLAMASI
Son dakika: ŞIRNAK'TA POLİSİNDEN 'ANNELER GÜNÜ' KUTLAMASI
Son dakika: ŞIRNAK'TA POLİSİNDEN 'ANNELER GÜNÜ' KUTLAMASI
Son dakika: ŞIRNAK'TA POLİSİNDEN 'ANNELER GÜNÜ' KUTLAMASI

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Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Anneler Günü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: ŞIRNAK'TA POLİSİNDEN 'ANNELER GÜNÜ' KUTLAMASI - Son Dakika


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