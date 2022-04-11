Son dakika! Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika! Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

11.04.2022 09:10
Son dakika! Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Şırnak'ın İdil ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Alanya Caddesi'nde Nuri Aslan (55), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Aslan, çevredekiler tarafından kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, 9 boş kovan buldu.

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Nuri Aslan, Alanya, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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