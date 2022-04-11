Son dakika! Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Şırnak'ın İdil ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Alanya Caddesi'nde Nuri Aslan (55), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Aslan, çevredekiler tarafından kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, 9 boş kovan buldu.