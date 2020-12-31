Son dakika... Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı - Son Dakika

Son dakika... Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

31.12.2020 16:15
Son dakika... Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde, Türk bayrakları ile dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kürt Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP" sloganları attı.

HDP'li bir kadın ile anneler arasında yaşanan kısa süreli gerginliği polis önledi.

14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Hamdiye Arslan, evladını HDP'den istemek için her hafta İdil ilçesinden geldiğini, eylemi sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Yeni yılın tüm insanlığa hayır getirmesini dileyen Arslan, yeni yılda çocuklarına kavuşmayı beklediklerini aktardı.

Arslan, şöyle konuştu:

"Bu milletvekilleri, özgürlük adı altında bir sürü sorunu dile getiriyor, neden çocuklarımızın özgürlüğünden bahsetmiyorlar? Çocuklarımızın hak ve özgürlüğü nerede kaldı? Ellerini vicdanlarına koysunlar. Çocuğumuzun hakkını aramak için geliyoruz. Evladımı okutmak belirli bir seviyeye getirmek için büyütmüşken hayatının baharında bedenimden koparıp aldı, buna ne hakları vardı? Çocuğumun bana verilmesini istiyorum. Artık analar ağlamasın, ciğerleri yanmasın. Oğlum HDP'nin eliyle dağa kaçırıldı, onlardan da istemek hakkımdır."

Anne Emine Üstek de oğlu Metin Üstek'in 5 yıl önce piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını, sağlığı el verdikçe oğlunu HDP'den istemek için her perşembe eylem yapacağını bildirdi.

Üstek, "14 yaşındaki çocuklara nasıl kıydılar, bize bunu yaşatmaya ne hakları vardı? Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Her gün oğlumun fotoğraflarına bakarak uyanıyorum, onun özlemiyle yanıp tutuşuyorum. Onu çok merak ediyorum. Bize bunu yaşatanlar da aynı acıyı yaşasın istiyorum." ifadelerini kullandı.

Amcası ve 2 kardeşi terör örgütü tarafından şehit edilen Pakistan Aydemir de annelere destek olmak için geldiklerini ve her perşembe günü eyleme devam edeceklerini ifade etti.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Terör Mağduru, Şırnak, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Galatasaray İrfan Can'ı istedi, Başakşehir takasta Marcao'yu talep etti Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi "Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak 2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada
İstanbul'da yeni yıla saatler kala trafik çilesi başladı! Yoğunluk yüzde 60 oranında arttı İstanbul'da yeni yıla saatler kala trafik çilesi başladı! Yoğunluk yüzde 60 oranında arttı         
16:06
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı         
15:57
Bahçeli yeni yıl mesajında devleti aşı üzerinden eleştirenlere sert çıkıştı: Koronavirüsün mutasyona uğramış siyasi türevleridir Bahçeli yeni yıl mesajında devleti aşı üzerinden eleştirenlere sert çıkıştı: Koronavirüsün mutasyona uğramış siyasi türevleridir         
15:34
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
2020'de en çok haber olan YouTuber'lar! Orkun Işıtmak ve Barış Özcan zirve için yarıştı 2020'de en çok haber olan YouTuber'lar! Orkun Işıtmak ve Barış Özcan zirve için yarıştı         
15:01
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına "merhaba" dedi         
14:02
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor 2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 16:18:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei