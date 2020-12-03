Son Dakika | Şırnak'ta terör mağduru ailelerden HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem - Son Dakika

Son Dakika | Şırnak'ta terör mağduru ailelerden HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem

03.12.2020 17:33
Son Dakika | Şırnak'ta terör mağduru ailelerden HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP il başkanlığına kadar yürüyerek teröre tepki gösterdi.

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP il başkanlığına kadar yürüyerek teröre tepki gösterdi.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'ndeki yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Ellerinde Türk bayrakları ile dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Eyleme katılan baba Emin Aslan, oğlu Doğan'ın 2015 yılında 14 yaşında iken dağa kaçırıldığını aktararak şöyle konuştu:

"Oğlum, HDP'nin işbirliği ile kaçırıldı. Bunlar Kandil'in uzantısıdır, bunlar PKK ile iş birliği halindedir. Her zaman söylüyoruz. HDP siyaset yapmasın, gitsin kendi siyasetini Kandil'de yapsın. Kürt halkı artık zerre kadar bunlara inanmıyor. HDP, PKK'nın uzantısıdır, bu kesinleşmiştir."

Anne Hamdiye Aslan da her hafta HDP önüne geldiğini belirterek "HDP oğlumu dağa sattı. Kendi çocuklarını Avrupa'ya gönderiyor. Ben çocuğumu istiyorum. Hiçbir hakları yoktu çocuğumu götürmeye, 6 yıldır ben çocuğumun peşindeyim. Ne hakları var? Ne çocuğumu bana gösteriyorlar ne de benimle konuşturuyorlar." ifadelerini kullandı.

5 yıl önce dağa kaçırılan Metin Üstek'in babası Ömer Üstek, oğlu için buraya geldiğine işaret ederek şunları dile getirdi:

"Ben HDP'den davacıyım. Oğlumu nasıl götürdüler ise öyle getirsinler. Biz ancak o zaman bu eylemlerimizden vazgeçeriz. Getirmedikleri müddetçe ölene kadar biz bu eylemi yapacağız. Oğlumu kandırdılar, götürdüler. O zamandan bu yana bir haber alamadık."

Terör mağduru ailelere destek vermek için yürüyüşe katılan Gamze Çırak ise Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve kızına kavuşabilmek için imza kampanyası başlatan Maide T'yi de desteklediğini anlattı. Çırak, "Biz her zaman onların yanındayız. Direnişimiz devam edecek. Çocuklarımız dağdan gelene kadar bütün annelerimizin yanındayız. Almanya'daki annemizin de içi rahat olsun, onun için de direnişimiz devam ediyor. Kahrolsun PKK, kahrolsun PKK'ya yataklık yapan HDP." diye konuştu.

HDP il binası önünde eylemlerine bir süre devam eden aileler, daha sonra dağıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Terör Mağduru, Şırnak, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şırnak'ta terör mağduru ailelerden HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem - Son Dakika


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