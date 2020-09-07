Son dakika! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı

Son dakika haberine göre Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:09 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika

Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşları uyardı: Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun

Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu

Klimanın fişini prize takan genç kadın, akıma kapılıp feci şekilde can verdi

ABD'nin yeni atadığı DEAŞ Koalisyonu Sözcüsü de terör örgütü YPG sevdalısı çıktı

Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm

Fenerbahçe Garry Rodrigues yerine Dimitrios Limnios'u istiyor

Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi

Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan Foden ve Greenwood, kadro dışı bırakıldı

Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı

Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Doğu Akdeniz ve salgın süreci gündemiyle toplandı

Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama