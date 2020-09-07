Son dakika! Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:09 - Kaynak: AA
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