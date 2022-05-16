Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı

16.05.2022 14:29
Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 9- 15 Mayıs'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda 23 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerden 1'inin tutuklandığı, 15'i adlı kontrol şartı ile olmak üzere 22'sinin serbest bırakıldığı belirtildi.

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Şırnak, Mayıs, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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