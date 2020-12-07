Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 30 Kasım-6 Aralık 'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Şırnak 'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 39 zanlıdan 5'i tutuklandı.

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