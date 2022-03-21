Son Dakika | Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı

21.03.2022 12:17
Son Dakika | Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberleri... Şırnak'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ekipleri, 14-20 Mart'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda 16'sı PKK, 2'si FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise serbest bırakıldı. 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor - ŞIRNAK

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Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika


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