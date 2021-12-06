Son Dakika | Şırnak'ta terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı
06.12.2021 14:06
Son dakika haberine göre Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Kasım - 05 Aralık Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2'si adli kontrol şartı olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı. - ŞIRNAK
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