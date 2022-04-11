Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonu: 2 tutuklama

11.04.2022 14:28
Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika haber: Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 04–10 Nisan tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si adli mercilerce tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldığı bildirildi. - ŞIRNAK

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Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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