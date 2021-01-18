Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla, 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilirken, 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Melih Yiğit/İHA)