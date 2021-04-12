Son dakika... Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 29 Mart - 04 Nisan 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla, serbest bırakıldı. 2 şüpheli, ilgili il ve birimine teslim edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK