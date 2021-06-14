Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 7-13 Haziran'da kent genelinde PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendiği bildirildi.
Operasyonlarda 14 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, zanlılardan 6'sının tutuklandığı, 8'inin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika