Son Dakika | Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı

16.05.2022 14:03

Son dakika 3. sayfa haberi: - Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 61 kişi...

- Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 61 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 09 - 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 29,33 gram metamfetamin, 2,39 gram eroin, 1,72 gram esrar, 2 adet bong düzeneği, 8 bin 338 paket kaçak sigara, 50 adet puro, 22 adet cep telefonu, 5 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet oyun konsolu, 539 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 42'si kaçakçılık, 16'sı asayiş ve 3 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 61 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika | Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı
Son Dakika | Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı
Son Dakika | Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı
Son Dakika | Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı

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Gözaltı, Asayiş, Finans, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 61 gözaltı - Son Dakika
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