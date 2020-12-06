Son dakika... Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Son dakika... Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
06.12.2020 23:23
Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta güvenlik güçlerince Cizre ve Uludere ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta güvenlik güçlerince Cizre ve Uludere ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, narkotik suçların engellenmesine yönelik ara yakalamaların da yapıldığı planlı çalışmalar kapsamında Cizre ve Uludere ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda toplam 126.03 gram eroin, 140.63 gram esrar, 62.59 gram metamfetamin, 0,98 gram bonzai ve 35 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor - ŞIRNAK
Son Dakika Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu? Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili önemli gelişme: Aldığımız veriler çok olumlu Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu