Son dakika! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, uyuşturucu, 1 patlayıcı düzeneği, gümrük kaçağı 1700 paket sigara,1130 güneş gözlüğü, 534 cep telefonu aksesuarı ve 53 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.