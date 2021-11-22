Son dakika: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15-21 Kasım'da Şırnak merkez ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı, 7 kilo 233 gram eroin, 416,57 gram metamfetamin, 10,66 gram esrar, hassas terazi, 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si adli makamlarca tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 17 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.