Son Dakika | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

14.03.2022 12:10
Son Dakika | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 393,67 gram metamfetamin, 119,57 gram esrar, 3,07 gram bonzai, 0,12 gram eroin, gümrük kaçağı 17 bin 200 litre akaryakıt, 6 bin 930 paket sigara, 180 paket elektronik sigara tütünü, 4 kilogram tütün, 9 cep telefonu, 8 sahte 100 dolar ele geçirildi.

Ayrıca kentte, 15'i kaçakçılık, 12'si asayiş ve 2'si resmi belgede sahtecilik olmak üzere 29 şüphelinin daha yakalandığı, şüphelilerin yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şırnak, Habur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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