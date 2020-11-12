Son dakika haberleri... Şırnak'taki terör mağdurlarının HDP binası önündeki eylemine Diyarbakır annelerinden destek - Son Dakika

Diyarbakır anneleri, destek amacıyla Şırnak'taki terör mağduru ailelerin HDP il binası önünde gerçekleştirdiği eyleme katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 437'nci gününe girdi.

Evlat nöbeti sürerken ailelerden 7'si, PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden vatandaşların her hafta perşembe günü HDP il binası önünde yaptığı eyleme destek vermek için Şırnak'a gitti.

Diyarbakır anneleri ile Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyen Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri, HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ile "Teröre geçit yok" yazılı dövizler ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan Şırnaklı ailelere destek veren Diyarbakır anneleri de "Diyarbakır Şırnak anneleri hep birlikte el ele", "Evlat nöbetindeyiz" pankartları ve "Halk düşmanı HDP" dövizleri taşıyarak, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Diyarbakırlı anneler, ellerindeki dövizlerle HDP'lilerin olduğu yöne gidince kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik, polisin araya girmesiyle son buldu.

Diyarbakırlı anneler adına açıklama yapan Ayşegül Biçer, Diyarbakır'dan Şırnak'a kadar büyük bir mücadele örneği gösterdiklerini, çocuklarını silahlı terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen bütün annelere seslendiğini söyledi.

"Gelin korkmayın, zaten evlatlarımızı hain terör örgütüne kaptırdığımız gün biz ölmüştük. Daha ne kadar öleceğiz? Gün, birlik beraberlik günüdür. Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK'nın uzantısı HDP'nin gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın" diyen Biçer, başka evlatları terör örgütü PKK'ya kaptırmamak için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Biçer, şöyle devam etti:

"Gelin, hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. Hain taşeron terör örgütü PKK'yı yeryüzünden silelim. Sözde Halkların Demokratik Partisi, PKK'nın uzantısı HDP, 40 yıldır annelerin gözyaşını dökmekten başka ne verdi bizlere? Gelin, hep birlikte evlatlarınızı onlardan söke söke alalım. Bakın, bu mücadele başladığı günden bu yana 20'si Diyarbakır anneleri olmak üzere toplamda 196 evladımızı geri kazandık. Rabbim devletimize ve kolluk güçlerimize güç kuvvet versin. Buradan 81 ile çağrımızdır. Gelin anne ve babalarımıza destek olalım. Hep birlikte taşeron terör örgütünü bitirelim."

Tunceli- Pülümür yolunda 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için Gaziantep'ten gelerek Diyarbakır'daki evlat nöbetinde yer alan anne Cennet Kabaklı da Diyarbakır'dan annelere destek olmak için geldiğini, oğlunu HDP'den istediğini dile getirdi.

Diyarbakırlı annelerden Mevlüde Üçdağ da Şırnaklı anneleri Diyarbakır çadırına davet ettiklerini, birlik ve beraberlik sayesinde çocuklarını dağdan indireceklerini aktardı.

Güvenlik güçlerine teslim olan çocukların kendilerine umut verdiğini anlatan Üçdağ, "Gelenler bize bir ışıktır, umuttur. HDP önünde oturuyoruz ki evlatlarımızı kurtaralım. Hepsini kurtaracağız. Biz, bir baş kaldırdık, sonunu getireceğiz. Terörü bitireceğiz. Annelerin gözyaşı terörü bitirecek. Ben eminim ki benim evladımı da getirecekler." diye konuştu.

14 yaşındaki oğlu 5 yıl önce dağa kaçırılan Hamdiye Aslan da Diyarbakırlı annelerin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.