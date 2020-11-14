ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, 2'si suça sürüklenen çocuk ile 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 Kasım'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 56 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 940 lira ve eroin paketlemede kullanılan folyo malzeme ele geçirildi.Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan, 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika