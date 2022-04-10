Son dakika... Şırnaklı minikler polislerin gününü kutladı - Son Dakika

Şırnak'ta okul öncesi eğitim gören çocuklar, Tür Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü dolaysıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislerin gününü kutladı.

Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneğince organize edilen etkinlikte, Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) okul öncesi eğitim gören bir grup çocuk, öğretmenleri eşliğinde İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman'ı makamında ziyaret etti.

Bir süre çocuklarla sohbet eden Dalman, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Dernek Başkanı Hatice Atan, bu anlamlı günde hem farkındalık oluşturmak hem de minikleri polis ağabeyleri ile güzel vakit geçirmeleri için bir araya getirdiklerini belirtti.

Etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.