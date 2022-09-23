Son dakika haberi... İSTANBUL ? SIRP ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SUİKASTİNDE GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... İSTANBUL ? SIRP ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SUİKASTİNDE GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

23.09.2022 17:14

Son dakika haberi... ŞİŞLİ'de trafikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in öldürülmesiyle ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'de trafikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in öldürülmesiyle ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı. İzmir'de yakalanan Erdi Ertan'la birlikte gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç, 9 Eylül'de Şişli'de trafikte seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Vukotiç hayatını kaybederken eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtuldu. Olayın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen Cuma günü Furkan Yeşil'i Artvin'de yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Operasyonu genişleten polis, Pazartesi günü İstanbul merkez olmak üzere İzmir, Zonguldak, Antalya ile Artvin'de şüphelilere yönelik baskın gerçekleştirdi. Operasyonlarda Radoje Zivkovic, Zdravko Perunovıc, Elanur Tuna, Emircan Sümer, Yakup Doğan, A.S., A.Y., N.A., E.C., E.Ç. ve C.Ç. gözaltına alındı. Operasyonların devamında olaya karıştığı belirlenen Erdi Ertan İzmir'de yakalandı. Gözaltına alınan Erdi Ertan, İstanbul'a getirildi. Ertan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Trafikte uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü! Sırp organize suç örgütü elebaşının cinayeti 1,5 milyon euro karşılığında işlenmiş Trafikte uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü! Sırp organize suç örgütü elebaşının cinayeti 1,5 milyon euro karşılığında işlenmiş Sırp Suç Örgütü Lideri Jovan Vukotiç Cinayeti Şüphelilerinden 10'u Tutuklandı Sırp Suç Örgütü Lideri Jovan Vukotiç Cinayeti Şüphelilerinden 10'u Tutuklandı
Kaynak: DHA

İstanbul, İzmir, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL ? SIRP ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SUİKASTİNDE GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 17:39:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... İSTANBUL ? SIRP ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SUİKASTİNDE GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement