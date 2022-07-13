Son dakika... Sisam Adası'ndaki yangın nedeniyle 2 köy tahliye edildi - Son Dakika
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Son dakika... Sisam Adası'ndaki yangın nedeniyle 2 köy tahliye edildi

13.07.2022 22:25
Son dakika... Sisam Adası'ndaki yangın nedeniyle 2 köy tahliye edildi

Son dakika haberleri: Sisam Adası'ndaki orman yangını nedeniyle 2 köyün tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Sisam Adası'ndaki orman yangını nedeniyle 2 köyün tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple öğleden sonra çıkan yangının Limniona ve Palaiohori köylerine ilerlemesi nedeniyle bu iki köyün tahliye edilmesi için talimat verildi.

Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken, havadan söndürme çalışmaları da havanın kararmasıyla sona erdi.

Yangın söndürme helikopteri denize düşmüş, 2 kişi hayatını kaybetmişti

Ada'da yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin denize düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yunanistan'ın, yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı "Mi 8" tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düşmüştü.

Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.

YORUMLAR
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Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü
Kaynak: AA

Sisam Adası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Sisam Adası'ndaki yangın nedeniyle 2 köy tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika... Sisam Adası'ndaki yangın nedeniyle 2 köy tahliye edildi - Son Dakika
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