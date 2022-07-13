Son dakika... Sisam Adası'ndaki yangın nedeniyle 2 köy tahliye edildi

Sisam Adası'ndaki orman yangını nedeniyle 2 köyün tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple öğleden sonra çıkan yangının Limniona ve Palaiohori köylerine ilerlemesi nedeniyle bu iki köyün tahliye edilmesi için talimat verildi.

Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken, havadan söndürme çalışmaları da havanın kararmasıyla sona erdi.

Yangın söndürme helikopteri denize düşmüş, 2 kişi hayatını kaybetmişti

Ada'da yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin denize düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yunanistan'ın, yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı "Mi 8" tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düşmüştü.

Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.