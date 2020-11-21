Son dakika haber | Şişli'de AVM'nin çatı katında restoran yangını
21.11.2020 08:03
Son dakika haberlerine göre Şişli'de bulunan bir AVM'nin çatı katındaki bir restoranda yangın çıktı.
Şişli'de bulunan bir AVM'nin çatı katındaki bir restoranda yangın çıktı.
Olay, sabah saat 7.30 sıralarında Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alışveriş merkezinin çatı katındaki bir restoranda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çatı katı yangından dolayı kullanılamaz hale geldi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
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