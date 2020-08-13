Son dakika! Şişli'de berber ve kuaförlerde koronavirüs denetimi - Son Dakika

Denetimler sırasında berber ve kuaförler, uygulanacak koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirildi. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında uygulanması gereken tedbirlere yönelik işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri, randevu sistemiyle hizmet verilmesi, aynı anda yan yana oturan iki müşteri kabul edilmemesi, randevularda gecikme olması halinde en fazla bir müşterinin içeride bekleyebilmesi, işyerinin alabileceği toplam müşteri sayısının herkes tarafından görülecek şekilde işyeri girişine asılması, işyeri personelinin maske kullanımı, yapılacak işleme başlanmadan önce müşterinin oturacağı ve temas edeceği yerlerin dezenfekte edilmesi, işleme başlanmadan önce müşterinin görebileceği şekilde ellerin dezenfekte edilmesi, steril eldiven kullanılması, kullanılan malzemelerin dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık malzeme kullanımı denetlendi.

Tırnak bakım merkezinin işletmecisi olan Sevda Dırbazoğlu kullandıkları malzemeler hakkında bilgi verdi. Dırbazoğlu, " Haftada 2 defa polislerle karşılaşmak, bu hastalığın azalma seviyesini bize gösteriyor. Bu da bizim daha rahat bir hayat yaşamamızı sağlıyor. Burası bir tırnak merkezi, manikür, pedikür, kalıcı oje ve protez tırnaktan başka bir şey yapmıyoruz. Manikürde kullandığımız bir ok alet,metal bunlar metal olduğu için tek kullanımlık olmuyor. O yüzden sterilizasyon makineleri ile 180 derecelik bir seviyeye ulaşıp soğumasını bekleyip tekrar kullanıyoruz ki herhangi bir aktif maddeyle karşılaşmamak için. " diye konuştu.

- İstanbul