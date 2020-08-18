Son Dakika: Şişli'de berbere giren bıçaklı soyguncu güvenlik kamerasında - Son Dakika

Şişli'de berbere giren bıçaklı soyguncu güvenlik kamerasında

Şişli'de berbere giren bıçaklı soyguncu kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de bir berbere giren eli bıçaklı soyguncu, dükkanda bulunan bir kişiyi bıçakla tehdit ederek para isterken polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olay yerinde kıskıvrak yakalandı. Soyguncunun berberi tehdit ettiği anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 22: 00 sıralarında Mecidiyeköy Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eli bıçaklı soyguncu A.M pasaj içerisinde bulunan berbere girerek içeride bulunan Nijeryalı S.M'yi bıçakla tehdit ederek para istedi. O sırada berberde bulunan S.M'nin arkadaşı O.M. dükkanın kapısını kitledi ve polise haber verdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri bıçaklı saldırganı olay yerinde kıskıvrak yakaladı.

Soyguncunun bıçakla tehdit anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi

Eli bıçaklı saldırgan A.M'nin berber S.M.'yi dükkana girerek tehdit ettiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntüde soyguncunun berberi bıçakla tehdit ettiği görülürken, dükkanda bulunan diğer şahsın hızla kapıyı kilitlediği görülüyor.

Gözaltına alınan A.M ifadesi alınmak üzere Mecidiyeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.