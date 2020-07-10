Son dakika... Şişli'de çıkan yangını söndürme esnasında sosyal mesafe kuralı unutuldu - Son Dakika

Son dakika... Şişli'de çıkan yangını söndürme esnasında sosyal mesafe kuralı unutuldu

Gelen son dakika haberine göre Şişli'de bir binanın bodrum katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şişli'de bir binanın bodrum katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların söndürme çalışmaları sırasında sosyal mesafeyi ihlal ettiği görüldü. O sırada sokaktan geçen küçük bir kız çocuğu ise korkudan ağzını kapattı.

Son Dakika: Danıştay, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik


Yangın, saat 15.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Bahadır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binanın bodrum katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Pencereden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip, daireye içeriden ve dışarıdan müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle ekipler dışarıdaki pencereden hava çekme cihazıyla dumanı tahliye etti.


Yangın paniği salgını unutturdu


Çalışmalar sürdüğü esnada çevredeki vatandaşlar ise sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak olanı biteni izledi. O esnada annesiyle birlikte sokaktan yürüyen küçük bir kız çocuğu ise dumandan etkilenmemek için eliyle ağzını kapattı. Soğutma çalışmalarına geçen itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Şişli'de çıkan yangını söndürme esnasında sosyal mesafe kuralı unutuldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:16 İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:40 81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:37 Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Son Dakika: Danıştay, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti
16:01
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
15:43
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
15:29
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
15:04
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
15:01
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
14:51
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
13:43
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
13:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 16:09:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Şişli'de çıkan yangını söndürme esnasında sosyal mesafe kuralı unutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]