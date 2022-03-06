Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada

06.03.2022 10:08

Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kameradaİSTANBUL Şişli'de bir şahıs, gürültü yaptığı için kendisine uyaran 3 kişiye döner bıçağıyla saldırdı.

Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada

İSTANBUL Şişli'de bir şahıs, gürültü yaptığı için kendisine uyaran 3 kişiye döner bıçağıyla saldırdı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen Musa K. (40), yaşadığı binanın önünde bağırarak küfür etmeye başladı.

Döner bıçağıyla uyaranlara saldırdı

Şahıstan rahatsız olan çevredeki 3 kişi ise onu uyararak sessiz olmasını söyledi. Bunun üzerine şahısla diğerleri arasından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa K. evine girerek döner bıçağı aldı. Elinde bıçakla kendisine uyaran kişilere saldıran şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Taraflar yaşadıkları arbede sonucunda ayrılırken kimse yaralanmadı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Döner bıçaklı saldırgan serbest kaldı

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Musa K.'yı ve diğer 3 kişiyi gözaltına aldı. Döner bıçağına el konulan Musa K. emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada
Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada
Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada

YORUMLAR
500
Şişli'de bir inşaatta erkek cesedi bulundu Şişli'de bir inşaatta erkek cesedi bulundu 18 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu 18 gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu

Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:36 Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!
10:33 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
10:31 Son Dakika! Bakan Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Türkiye'nin yeterli miktarda stoku bulunmaktadır
09:48 Ukrayna lideri Zelenski ve Elon Musk görüştü! Kozmik projelerle ziyaretleri değerlendirdiler
09:05 Mecidiyeköy'ü korkutan intihar girişimi! Köprüdeki kabloları yaktı
08:35 Kiev Bölgesi Valisi Kuleba açıkladı: Kadirov'un askerleri akıl hastalarını rehin alıp mayın döşedi
08:30 Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı
08:26 Washington Post'tan önemli iddia: Her olasılığa hazırlar, ABD sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor
08:22 Putin, Batılı medya kuruluşlarını püskürttü! Yalan habere 15 yıl hapis cezası getiren kararnameyi imzaladı
08:17 Savaşın 11. günü! Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 10:43:19. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de döner bıçaklı gürültü kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement