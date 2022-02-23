Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE ESKİ EŞİNİ REHİN ALDI: POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ (3) - Son Dakika

- ŞİŞLİ'de bir kişi boşanma aşamasında bulunduğu eşinin kaldığı evi silahla bastı. İçerdeki üç kişiyi rehin alan Tugay Adak, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, Kuştepe Mahallesi Köz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tugay Adak boşanma aşamasında olan eşinin bulunduğu binaya geldi. Elindeki silahla içeride bulunan üç kişiyi rehin alan Adak, için olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir yandan da özel harekat polisi ve ambulans çağrıldı. Elindeki silahla balkona çıkan Tugay Adak tehditler savurdu. Adak ikna edilemeyince özel harekat polisleri binaya operasyon düzenledi. Bu sırada 2 el silah sesi duyuldu. Tugay Adak sırtından vurularak etkisiz hale getirilirken rehin alınan eşi İnci Adak annesi Saniye Özcan ve kardeşi kurtarıldı. Yaralı olarak yakalanan Tugay Adak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜEşini rehin alan kişi nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Polisin yaptığı operasyonu izledi. Sağ olarak kurtarılan kadınlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.