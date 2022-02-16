Üye Girişi
Son dakika... Şişli'de iş yerinde cinsel taciz iddiasının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Şişli'de iş yerinde cinsel taciz iddiasının şüphelisi tutuklandı

16.02.2022 17:31
Son dakika... Şişli'de iş yerinde cinsel taciz iddiasının şüphelisi tutuklandı

Son dakika habere göre Şişli'de bir mağazada çalışan kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şişli'de bir mağazada çalışan kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Şubat'ta Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki bir iş yerinde K.N.S isimli kadının tacize maruz kaldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki 74 iş yeri ve MOBESE kamera görüntülerini inceleyen ekipler, mağazada çalışan K.N.S'nin, elbise reyonunu düzenlediği sırada bir kişi tarafından taciz edildiğini belirledi.

Araştırmanın devamında görüntülerdeki kişinin eşkalini ve gittiği istikameti tespit eden polis, olayın şüphelisi E.Ç'yi, Kağıthane ilçesi Harmantepe Mahallesi'ndeki ikamete girdiği esnada gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay anına ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerinde elbise reyonunu düzenleyen K.N.S'nin, şüphelinin tacizine uğraması yer alıyor.

YORUMLAR
500

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taciz, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Şişli'de iş yerinde cinsel taciz iddiasının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:32 Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı
17:31 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!
17:30 Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 17:37:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Şişli'de iş yerinde cinsel taciz iddiasının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement