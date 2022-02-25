Son dakika haberleri! Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı

25.02.2022 23:01

Edinilen son dakika haberine göre Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı Şişli'de ailesinin kapıyı açmaması üzerine komşusunu rehin alan ve özel harekat polisi tarafından uzaktan vurularak yakalanan Tugay Adak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Şişli'de ailesinin kapıyı açmaması üzerine komşusunu rehin alan ve özel harekat polisi tarafından uzaktan vurularak yakalanan Tugay Adak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli Kuştepe'de 23 Şubat günü saat 11.30'da yaşanan olayda, Tugay Adak isimli şahıs, aralarında husumet bulunan eşinin ailesiyle görüşmek üzere başka şehirden İstanbul'a gelmiş ve eşinin kapıyı açmaması üzerine üst kattaki komşusunu rehin almıştı. Polisin ikna çabaları sonuç vermeyince devreye Özel Harekat Polisleri girerek Tugay Adak'ı uzaktan vurularak etkisiz hale getirilmiş ve yaralanan şahıs hastaneye kaldırılmıştı. Hastanedeki tedavisinin ardından emniyete alınan şahsın 32 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tugay Adak çıkarıldığı adli makamlarca '6136 Nitelikli Konut Dokunulmazlığı İhlal', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Silahlı Tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri! Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı
Son dakika haberleri! Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı
Son dakika haberleri! Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı
Son dakika haberleri! Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı
Son dakika haberleri! Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı
Son dakika haberleri! Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı
Son dakika haberleri! Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı

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Özel Harekat, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Şişli'de komşusunu rehin alan ve polisin uzaktan vurarak yakaladığı şahıs tutuklandı - Son Dakika


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