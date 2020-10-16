Şişli'de koronavirüs denetimi - Son Dakika

ŞİŞLİ'de Kaymakam Ali Fuat Türkel , Emniyet Müdürü Özay Kayhan ve Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Artuk'un katılımıyla koronavirüs denetimi gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Şişli'de koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Şişli'de gerçekleştirilen denetimlere polis, zabıta ve sağlık ekipleri katıldı. Sahada gerçekleştirilen denetimlere Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Artuk da katıldı. Denetim kapsamında bir restorana giren Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, "Sağlık için Hepimiz İçin' mottosuyla, özellikle hayatın her alanında denetimleri yapıyoruz. Özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarına rica ediyoruz. Bu denetimler yaptırım uygulamak ve zorluk çıkarmak anlamında değil, yol göstermek ve rehberlik etmek anlamında denetimleri gerçekleştiriyoruz. Biz herkesten, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Salgının yayılmasını hep birlikte engellememiz lazım. Bütün kamu kurumlarımız şuan sahada. 40 ekibimiz denetimlerini sürdürüyor. Emniyet olsun, zabıta olsun, diğer kurumlar olsun herkes gün sonuna denetimlerini sürdürecek" ifadelerini kullandı. Şişli, Halaskargazi Caddesi üzerinde oluşturulan denetim noktasında da toplu taşıma araçları durdurularak sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulunuldu. Denetim kapsamında durdurulan bir otobüse binen Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, maske ve mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti. Şişli'de polis, zabıta ve sağlık ekiplerinden oluşan 40 ekibin gün boyu denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

- İstanbul