Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı - Son Dakika

Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı

09.11.2020 12:44
Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı, System.String[]

ŞİŞLİ'de hastaneden karşı yola geçmeye çalışan ambulansa motosiklet çarptı.

ŞİŞLİ'de hastaneden karşı yola geçmeye çalışan ambulansa motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken motorda ve ambulansta hasar oluştu. Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nden hasta almaya çıkan ambulans, sirenleri çalarak karşı yola geçmeye çalıştı. Bu sırada motosikleti ile Kasımpaşa istikametine giden Musab Gültekin (26) duramayarak ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hemen yolun karşısındaki hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören bir kişi "Ambulans siren çalarak yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Motor da sol şeritten geliyordu ambulansa çarptı. Burası ambulansa ters ama siren çalarak geçmeye çalışıyordu. Motosiklet sürücüsünü ambulans aldı hastaneye götürdü" dedi.

TRAFİK KURALLARINA GÖRE AMBULANSIN BURADAN GİRMESİ YASAKKazayı görerek yardıma gelen motosiklet sürücüsü ise "Trafik kuralarına göre buradan ambulansın girmesi yasak. Ambulans tersten geliyor. Motor da sol şeritten gelirken ambulansın sol tarafına vuruyor. Ambulansın geliş yönüne bakarsak buraya girişi yok. Her şeyde motorcuları suçlu göstermeye çalışıyorlar" diye konuştu.Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan motosiklet ve ambulansın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı
Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı
Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı
Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı
Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı
Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı
Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı
Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı

Motosiklet, Kamera, Şişli, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu
Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor         
13:08
Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı         
12:13
Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi         
12:07
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıysa kendimden şüphe etmeliyim Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıysa kendimden şüphe etmeliyim         
11:05
Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak         
10:55
Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada         
10:26
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı         
09:40
Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti Rıdvan Dilmen'den G.Saray maçının hakemine sert eleştiri: Berbat maç yönetti         
09:36
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 13:18:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şişli'de motosiklet ambulansa çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei