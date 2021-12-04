Üye Girişi
Son dakika... Şişli'de nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan torbacı ve müşterisi böyle yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Şişli'de nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan torbacı ve müşterisi böyle yakalandı

04.12.2021 10:59
Son dakika... Şişli'de nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan torbacı ve müşterisi böyle yakalandı

Son dakika haberi: Bomonti'de lüks bir rezidansın önünde bir aracı takibe alan polis ekipleri, uyuşturucu madde satıldığını tespit etti.

Bomonti'de lüks bir rezidansın önünde bir aracı takibe alan polis ekipleri, uyuşturucu madde satıldığını tespit etti. Polis ekipleri hem araçtan inerek kaçmaya çalışan şahsı hem de içerisindeki şahsı kıskıvrak yakaladı. Kovalamaca anları kameralara yansırken, gözaltına alınan torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki hafta salı günü saat 22.30 sıralarında Şişli Bomonti'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, lüks bir rezidansın önünde 34 CMP 091 plaka aracın içerisinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, rezidansın önünde bekleyeme başladı. Bir süre sonra gelen aracın içerisine binen bir şahıs, yaklaşık 10 metre sonra geri indi. Bunun üzerine aracın önünü kesen polis ekipleri, aracın içerisindeki ve uyuşturucu satın alan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Nefes kesen kovalamaca kamerada

Müşteri olan şahsın kaçması üzerine polis memuru kovalamaya başladı. Kaçan şahıs, girdiği rezidansın içerisinde tam asansöre bineceği esnada, özel güvenlik görevlisinin de yardımıyla polis ekipleri tarafından yakalandı. Üst araması yapılan şahısta 3,90 gram marihuana ele geçirildi. Hareketli anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Aracın içerisinde uyuşturucu satan şahıs ise polise direnerek kaçmak istedi. Kısa süreli kovalamaca sonrasında şahıs, kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Şahsa yapılan üst aramasında, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplamda 8 bin lira ve 3,90 gram marihuana ele geçirildi. Aramaların ardından gözaltına alınan satıcı F.K. ile müşterisi B.A.C. emniyete götürüldü.

Torbacı tutuklandı, müşterisi serbest kaldı

Emniyette işlemleri tamamlanan B.A.C., 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, F.K. ise 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen malzemeler ise incelemek üzere polis kriminal laboratuvarına götürüldü. - İSTANBUL

Son dakika... Şişli'de nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan torbacı ve müşterisi böyle yakalandı
Son dakika... Şişli'de nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan torbacı ve müşterisi böyle yakalandı
Son dakika... Şişli'de nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan torbacı ve müşterisi böyle yakalandı
Son dakika... Şişli'de nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan torbacı ve müşterisi böyle yakalandı
Son dakika... Şişli'de nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan torbacı ve müşterisi böyle yakalandı
Son dakika... Şişli'de nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan torbacı ve müşterisi böyle yakalandı
Son dakika... Şişli'de nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan torbacı ve müşterisi böyle yakalandı
Son dakika... Şişli'de nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan torbacı ve müşterisi böyle yakalandı
Son dakika... Şişli'de nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan torbacı ve müşterisi böyle yakalandı

Uyuşturucu, Bomonti, Şişli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Şişli'de nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan torbacı ve müşterisi böyle yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın! 15:01 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hastane açılışına katılımın az olmasına sitem etti 14:40 AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hastane açılışına katılımın az olmasına sitem etti İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı 13:22 İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! 12:14 Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! 10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! 08:55 Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!

Son Dakika Haberleri
15:00 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!
14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil
14:49 Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı!
14:39 Bu defa olacak mı? Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor
14:29 Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi
14:27 Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı
14:16 Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor
14:12 İki Avrupa devi Kerem'i istiyor! Bonservisi için konuşulan para akıllara zarar!
14:03 Sinan Akçıl'dan oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öpüşme vetosu!
13:58 CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar
Lider Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın rekor maçı Lider Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın rekor maçı         
15:01
Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı! Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı!         
14:50
Eski sevgilisinin evini benzin döküp ateşe verdi: 1'i çocuk 3 kişi balkondan atlayarak canını kurtardı Eski sevgilisinin evini benzin döküp ateşe verdi: 1'i çocuk 3 kişi balkondan atlayarak canını kurtardı         
13:41
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Aile Mahkemesi varlıklı kadının nafaka talebini reddetti, Yargıtay'dan itiraz geldi: Zengin olsa da nafaka alacak Aile Mahkemesi varlıklı kadının nafaka talebini reddetti, Yargıtay'dan itiraz geldi: Zengin olsa da nafaka alacak         
11:00
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 15:16:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Şişli'de nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan torbacı ve müşterisi böyle yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement