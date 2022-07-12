Kaza, saat 00.10 sıralarında, Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. H.A.'nın kullandığı otomobil, skuterle cadde üzerinde seyir halindeki Dilara Gül (23) isimli kadına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti. Dilara Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alındı. H.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Taksirle Öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 23 YAŞINDAKİ SKUTERLİ DİLARA ÖLDÜ - Son Dakika

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