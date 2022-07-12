Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 23 YAŞINDAKİ SKUTERLİ DİLARA ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 23 YAŞINDAKİ SKUTERLİ DİLARA ÖLDÜ

12.07.2022 20:14

Son dakika haberleri: (Ek bilgi ve fotoğrafla) ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 23 YAŞINDAKİ SKUTERLİ DİLARA ÖLDÜÖmer ÇETİNASLAN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ'de, otomobilin çarptığı skuteri kullanan Dilara Gül (23) hayatını kaybetti.

(Ek bilgi ve fotoğrafla) ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 23 YAŞINDAKİ SKUTERLİ DİLARA ÖLDÜ

Ömer ÇETİNASLAN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ'de, otomobilin çarptığı skuteri kullanan Dilara Gül (23) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.10 sıralarında, Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. H.A.'nın kullandığı otomobil, skuterle cadde üzerinde seyir halindeki Dilara Gül (23) isimli kadına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti. Dilara Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alındı. H.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Taksirle Öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Dilara'nın dansçı olduğu öğrenildi.

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ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 23 YAŞINDAKİ SKUTERLI DİLARA ÖLDÜ ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 23 YAŞINDAKİ SKUTERLI DİLARA ÖLDÜ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 23 YAŞINDAKİ SKUTERLİ DİLARA ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 23 YAŞINDAKİ SKUTERLİ DİLARA ÖLDÜ - Son Dakika
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