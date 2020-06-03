Son Dakika: ŞİŞLİ'DE SİLAHLI KAVGA; 1 YARALI 4 GÖZALTI - Son Dakika

ŞİŞLİ'de çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandığı iş yerinde kılıç, bıçak, 2 nacak ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Esentepe Mahallesinde 27 Mayıs'ta Orhan K., henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan, 4 kişinin yer aldığı kavgada silahla vurularak yaralandı. Orhan K. ambulans ile hastaneye kaldırılırken kavga ettiği kişiler, olay yerinde kaçarak uzaklaştı. Olay hakkında soruşturma başlatan emniyet ekipleri, hastaneye tedavi için gelen Osman Y.'nin (28), Orhan K. ile kavga eden kişilerden biri olduğunu belirledi. Soruşturmayı sürdüren polis, şüphelilerden Kadir G. (33), Şahin B. (30) ve Serkan Ö. (26)'nün Sarıyer'deki bir iş yerinde saklandığını tespit ederk buraya operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, iş yerine yapılan aramalarda kılıç, bıçak, 2 nacak ve pompalı tüfek ele geçirildi. Yaralı olan Osman Y. de tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan Ö. ve Şahin B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Osman Y. ve Kadir G. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.