Son dakika... Şişli'de turistleri almayan taksici yakalanınca polise isyan etti - Son Dakika
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Son dakika... Şişli'de turistleri almayan taksici yakalanınca polise isyan etti

24.03.2022 22:21

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şişli'de turistleri almayan taksici yakalanınca polise isyan etti -Turistlerin gideceği yeri beğenmedi taksiye almadı Şişli'de yapılan denetimlerde 5 taksi sürücüsüne toplamda 3 bin 530 TL para cezası kesildi.

Şişli'de turistleri almayan taksici yakalanınca polise isyan etti

-Turistlerin gideceği yeri beğenmedi taksiye almadı

İSTANBUL - Şişli'de yapılan denetimlerde 5 taksi sürücüsüne toplamda 3 bin 530 TL para cezası kesildi.

Bir taksi sürücüsü de turistlerin gideceği yeri beğenmeyip götürmek istemediği anlaşıldı. Turistleri almadığı gerekçesiyle ceza kesilen bir taksici, "Bu işin bahanesi mi olur? Biz yemek yemeyecek miyiz? Lavaboya gitmeyecek miyiz? İnsan olmayacak mıyız" diye isyan etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik dün Şişli Büyükdere Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Yapılan denetimler kapsamında bir sürücüye plakası takılı olmadığı ve emniyet kemeri takmadığından 196 TL, bir sürücüye yine emniyet kemeri takmamaktan 196 TL, bir sürücüye muayenesi ikinci kez eksik olarak tespit edildiğinden 888 TL, bir sürücüye trafikte seyir halindeyken telefon kullanmaktan 427 TL, bir diğer sürücüye ise turistleri arabaya almadığı tespit edildiğinden bin 823 TL olmak üzere beş sürücüye toplamda 3 bin 530 TL para cezası kesildi. Turistleri almayan taksicinin de aracı bağlanarak trafikten men edildi. Yolda kalan turistleri ise polis ekipleri başka bir taksiye bindirerek yardımcı oldu.

"Zaten hep ceza yiyoruz"

Aracı bağlanan sürücü ise kesilen cezaya isyan ederek, " Öyle bir şey yok. Bin tane insan var neyi tespit etmişler? Tamam da biz hiç lavaboya gitmeyecek miyiz? Biz hamal mıyız? İnsan değil miyiz? Kapat gitsin. Siz de aynı bahaneyi yapıyorsunuz. Bu işin bahanesi mi olur? Biz yemek yemeyecek miyiz? Lavaboya gitmeyecek miyiz? İnsan olmayacak mıyız? Araç arıza yapmayacak mı? Herkes kendine göre haklı ama. Zaten hep ceza yiyoruz. Soru sorma boşver" diyerek basın mensuplarına isyan etti.

"Yolcuyu almayana hiç acımasınlar, cezayı kessinler"

Turistlerin bindiği taksinin sürücüsü Ahmet Ertürk ise, " Valla almayanlara cezayı yazsınlar, hiç acımasınlar. Kim almıyorsa yolcuyu cezayı yesin. Denetimleri de arttırsınlar. Kim almıyorsa iki kat ceza yazsınlar. Cezayı yesinler, arabalarını da bağlasınlar kim yolcu almıyorsa. Bu işi meslek olarak yapıyorsan yap, çakallık için bu işi yapma. Trafik nerede yok? Ben iki tane çocuk okutuyorum üniversitede. Benim ihtiyacım yok mu? Ben niye soramıyorum? Bu biraz vicdani bir şey, geçimle alakası yok" diye konuştu.

"Ben her yolcuyu alıyorum"

Denetimlerden memnun olduğunu dile getiren bir diğer sürücü Ergin Gökçen, " Denetimleri devamlı yapsınlar. Özellikle burası ve Taksim'in orada yapılsın. Yapılsın denetimler çok memnunum. Emniyet kemerinin de takılması lazım biz takıyoruz. Ben her yolcuyu alıyorum. Şu anda da yabancı yolcularımız var. Gidiyoruz" dedi.

Son dakika... Şişli'de turistleri almayan taksici yakalanınca polise isyan etti
Son dakika... Şişli'de turistleri almayan taksici yakalanınca polise isyan etti
Son dakika... Şişli'de turistleri almayan taksici yakalanınca polise isyan etti

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Para Cezası, Türk Lirası, Şişli, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Şişli'de turistleri almayan taksici yakalanınca polise isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Şişli'de turistleri almayan taksici yakalanınca polise isyan etti - Son Dakika
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