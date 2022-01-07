Üye Girişi
Son dakika haberi | Şişli'de yabancı uyruklu patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu polise takıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Şişli'de yabancı uyruklu patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu polise takıldı

07.01.2022 10:15

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'un Şişli'de patenli 3 genç, Darülaceze Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

İstanbul'un Şişli'de patenli 3 genç, Darülaceze Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Arkanda gelen polis ekipleri siren çalarak otobüs şoförünü durdurup gençlere ceza yazdı. Yabancı uyruklu patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu polis kamerasına da yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, seyir halinde denetim yaptıkları sırada Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde Özel Halk otobüsünün arka kısımlarına asılarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan patentli 3 genci gördü. Seyir halindeki otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden O.A.M., J.A. ve A.B.A. isimli yabancı uyruklu patenli 3 genç görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan gençleri gören devriye ekipleri, otobüs şoförünün önünü keserek durdurdu.

Ekipler, üç gence 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 68/1-C Maddesini ihlalden 588 lira idari para cezası uyguladı. Polis tarafından trafik kuralları hatırlatılan gençler, yazılan cezanın ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, emniyet ekipleri tarafından suçüstü yakalanan yabancı uyruklu patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu polis kamerasına da saniye saniye yansıdı.

(Sadık Kahraman/ İHA)

Son dakika haberi | Şişli'de yabancı uyruklu patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu polise takıldı
Son dakika haberi | Şişli'de yabancı uyruklu patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu polise takıldı
Son dakika haberi | Şişli'de yabancı uyruklu patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu polise takıldı

YORUMLAR
500

Darülaceze, İstanbul, Şişli, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şişli'de yabancı uyruklu patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu polise takıldı - Son Dakika


Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık Prof. Dr. Pelin Kartal, Omicron'la ilgili yeni belirti açıklaması: Diz, dirsek ve ayakta kaşıntı, deride kabarıklık         
11:23
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor         
11:19
Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim! Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!         
11:12
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24

Son Dakika Haberleri
11:20 Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı
11:18 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor
11:18 MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi
11:13 Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi
11:11 Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!
11:08 Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler!
11:01 Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi!
11:00 7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
10:54 Son dakika! Merkez Bankası beşinci müdahale büyüklüğünü açıkladı
10:49 Yerli otomobilin yeni modeli beğeni topladı! Park etme gibi birçok işlemi sürücüye ihtiyaç duymadan kendi yapacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 11:28:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Şişli'de yabancı uyruklu patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu polise takıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement