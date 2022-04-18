Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı - Son Dakika
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Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

18.04.2022 10:05
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı

Son dakika haberlerine göre ŞİŞLİ'de yer altı kablolarının yanması nedeniyle rögarda patlama oldu.

ŞİŞLİ'de yer altı kablolarının yanması nedeniyle rögarda patlama oldu. 3 binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinleri, çocukları ve hayvanları ile dışarı çıktı.

Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta saat 08.30 sıralarında yer altı elektrik kablolarının yanması nedeniyle etrafa duman yükselmeye başladı. Bir süre sonra büyük bir gürültüyle rögar kapağı patlayarak, fırladı. Binalardakiler yoğun duman dolması ve gürültü nedeniyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde yeraltı kablolarının yandığı belirlendi. Ekipler etrafa güvenlik şeridi çekerek 3 binayı tedbir amaçlı boşalttı. Elektrik ekipleri bölgedeki akımı kesti.

"BİNA KOMPLE BOŞALDI"

Evine duman dolması nedeniyle dışarıya çıkan Mustafa Ayaş, "Yer altından akşamdan beri duman çıkıyordu. Sabahleyin patlama oldu. Büyük bir ses duyunca dışarıya çıktık. Bina komple boşaldı. Çoluk çocuk hepimiz dışarıya çıktık. Evde banyoda, mutfakta yoğun duman vardı" dedi.

CAN DOSTLARINI DA YANLARINA ALDILAR

Evinden çıkarken hayvanlarını da yanına alan Fırat Özbay, "Sabah rögar havaya uçtu. Dumanlar çıktı. Şimdi de evleri tahliye ediyorlar. Evden çıkarken hayvanlarımızı da aldık. Onlar da bir can" diye konuştu. Gürültüyle dışarı çıkanlar çocukları ve can dostları hayvanları ile parkta bekledi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
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ŞİŞLİ'DE YER ALTI KABLOLARINDA YANGIN; 3 BİNA BOŞALTILDI ŞİŞLİ'DE YER ALTI KABLOLARINDA YANGIN; 3 BİNA BOŞALTILDI Tavuklarına her gün konser veriyor Tavuklarına her gün konser veriyor Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda yeraltı kablolarında patlama meydana geldi. Sokakta oluşan yoğun duman nedeniyle bir bina tahliye ediliyor. Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda yeraltı kablolarında patlama meydana geldi. Sokakta oluşan yoğun duman nedeniyle bir bina tahliye ediliyor.

Eskişehir, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı - Son Dakika
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