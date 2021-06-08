Şişli'deki parkta bir kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Şişli'deki parkta bir kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Haziran'da Teşvikiye Mahallesi'ndeki bir parkta meydana gelen ve bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan "kasten yaralama-tehdit" konusuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Emniyet güçlerince yapılan araştırmada, olay günü mağdur Neşe Nur Akkaya (31) ve Y.F.'nin (29) saat 18.15 sıralarında parkta otururken sokak kedisiyle ilgilendikleri sırada yanlarına gelen E.Ç.'nin (26) "Kediye dokunamazsınız, burası kedi parkı, sizin burada yeriniz yok." şeklinde söylemlerine maruz kaldıkları tespit edildi.

Sonrasında elindeki şişeyle Y.F.'nin yüzüne vurduğu belirlenen şüpheli E.Ç., olay yerinde yakalandı.

"Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli E.Ç., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İTÜ'nün açıklaması

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ), Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya yapılan çirkin saldırının kınandığı belirtilerek, "Nefret söylemiyle başlayan ve ardından fiziksel şiddete varan davranışlarıyla akademisyenimizi darbeden kişinin hak ettiği cezayı alması için bu olayın takipçisi olacağız." denildi.