Şişli'de kan donduran olay! Gecekondu içinde silahla vurulmuş 3 ceset bulundu - Son Dakika
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Şişli'de kan donduran olay! Gecekondu içinde silahla vurulmuş 3 ceset bulundu

25.11.2022 20:56

Şişli Kuştepe'de bir gecekonduda silahla vurulmuş 2'si kadın 1'i erkek olmak üzere 3 ceset bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.

İstanbul'un Şişli ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

2'Sİ KADIN 1'İ ERKEK

Hayatını kaybeden kişilerin 2'sinin kadın 1'inin ise kadın olduğu öğrenildi. Olay yerine birçok polis sevk edilirken, ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.

EVDE SİLAH BULUNMADI

Öte yandan evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de kan donduran olay! Gecekondu içinde silahla vurulmuş 3 ceset bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de kan donduran olay! Gecekondu içinde silahla vurulmuş 3 ceset bulundu - Son Dakika
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