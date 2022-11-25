Şişli'de kan donduran olay! Gecekondu içinde silahla vurulmuş 3 ceset bulundu

Gecekonduda silahla vurulmuş 2'si kadın 1'i erkek olmak üzere 3 ceset bulundu

İstanbul'un Şişli ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

2'Sİ KADIN 1'İ ERKEK

Hayatını kaybeden kişilerin 2'sinin kadın 1'inin ise kadın olduğu öğrenildi. Olay yerine birçok polis sevk edilirken, ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.

EVDE SİLAH BULUNMADI

Öte yandan evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.