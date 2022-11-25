İstanbul'un Şişli ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Hayatını kaybeden kişilerin 2'sinin kadın 1'inin ise kadın olduğu öğrenildi. Olay yerine birçok polis sevk edilirken, ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.
Öte yandan evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Şişli'de kan donduran olay! Gecekondu içinde silahla vurulmuş 3 ceset bulundu - Son Dakika