Son Dakika | Siteden çaldığı araç ile en az 9 araca çarpıp, bir evin bahçe duvarını yıktı - Son Dakika

Son Dakika | Siteden çaldığı araç ile en az 9 araca çarpıp, bir evin bahçe duvarını yıktı

Son dakika haberi... Siteden çaldığı araç ile en az 9 araca çarpıp, bir evin bahçe duvarını yıktı Araç hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Çaldığı aracı "çarpışan araçlar" gibi kullandı Küçükçekmece'de 17 yaşlarında bir şahıs, bir siteden çaldığı arazi aracı ile 9 araca çarpıp, bir evin bahçe duvarını yıktı.

Siteden çaldığı araç ile en az 9 araca çarpıp, bir evin bahçe duvarını yıktı

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Araç hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Çaldığı aracı "çarpışan araçlar" gibi kullandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 17 yaşlarında bir şahıs, bir siteden çaldığı arazi aracı ile 9 araca çarpıp, bir evin bahçe duvarını yıktı. Şahsın, aracı park halinde bulunan otomobillere çarparak çalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 06.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir siteden lüks pick-up tarzı bir arazi aracının çalınması ile meydana geldi. İddiaya göre, 16-17 yaşlarındaki bir genç Küçükçekmece'deki bir siteye güvenlik görevlilerini atlatarak girdi. Site içinde bir süre dolaşan şahıs, gözüne kestirdiği binalardan birine girdi. Binada dolaşan şahıs bir evin kapısının üstünde anahtar olduğunu fark etti. İçeri giren şahıs, ev sahipleri uyuduğu sırada araç anahtarı ve bir kol saatini çalarak kaçtı. Hırsız daha sonra otoparka giderek anahtarın ait olduğu aracı buldu. Park halinde bulanan arazi aracını çıkarırken, ön bulunan araçlara çarptı. Aracı otoparktan çıkarmayı başaran şahıs güvenlik görevlisini durdurma çabasına rağmen siteden çıkarak uzaklaştı.

Araç ile çevre mahallelerde dolaşan hırsız birçok araca çarptı. Mavi kuş sokak için de ise bir evin bahçe duvarına çarparak yıktı. Duvarın önünde bulunan doğalgaz borusuna da hasar verdi. Doğalgaz borusunun şans eseri patlamamasıyla faciadan dönüldü. İhbar üzerine polis ekipleri aracın peşine takıldı. Araç ile kaçamayacağını anlayan şüpheli 3. Namık Kemal sokağında araçtan inerek ara sokaklara girdi ve izini kaybettirdi. Olay ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Aracın çalınma anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı

Sitenin güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın site içinde dolaşması, aracı bulup çalıştırması ve park halinde bulunan araçlara çarparak kaçması görünüyor. Genç hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekiyor.

Küçükçekmece, Genç, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Siteden çaldığı araç ile en az 9 araca çarpıp, bir evin bahçe duvarını yıktı - Son Dakika
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